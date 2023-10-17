Следующее отключение холодной воды в Астрахани пройдет под особым контролем

Очередное отключение холодной воды в Астрахани запланировано на 20 октября. Чтобы избежать повторения ситуации прошлой недели, когда горожане оставались без водоснабжения гораздо дольше намеченного времени, решено создать межведомственный штаб.
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