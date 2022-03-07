В Новороссийске сотрудники транспортной полиции при поддержке общественников поздравили женщин с Международным женским днём

В рамках празднования Международного женского дня заместитель начальника Новороссийского ЛО МВД России на транспорте полковник внутренней службы и председатель Совета ветеранов Новороссийского ЛО МВД России на транспорте полковник милиции в отставке, при поддержке представителей Общественного совета посетили семьи женщин-ветеранов органов внутренних дел, вдову старшего сержанта милиции Андрея Калиниченко, сотрудника Новороссийского ЛО МВД России на транспорте, погибшего при исполнении служебных обязанностей, маму старшего сержанта милиции Сергея Петлякова сотрудника Новороссийского ЛО МВД России на транспорте и вдову ветерана Великой Отечественной войны, ветерана МВД Михаила Чипиленко.