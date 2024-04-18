Харьков – и Украина "останется в прошлом"? Politico о "главной цели Путина" и потерях Киева

Обозреватель американского издания Politico рассказал, что "главной цели Путина" является Харьков, упомянул о невосполнимых потерях Киева, рассказал, при каких условиях Украина перестанет существовать в том виде, в котором она и есть, а то и вовсе останется в прошлом.