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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» подразделения морской пехоты группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили позиции с живой силой и боевую технику боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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