Сийярто: на Украине и в Газе нужно достигать мира противоположными способами

Достичь мира в Газе и на Украине нужно как можно скорее. Для разрешения конфликтов необходимо использовать противоположные способы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью израильской газете Jerusalem Post.
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