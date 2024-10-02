Более 40% госбюджета в 2025 году составят военные расходы

Фото: РИА Новости В 2025 году более 40% государственного бюджета займут издержки на военные нужды. В Государственную Думу был представлен законопроект, касающийся федерального бюджета на 2025 год, а также планируемых затрат на 2026-2027 годы.
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