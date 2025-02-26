Бесплатные блины и сжигание необычных чучел. Парк "Лесная сказка" зовет на Масленицу

Будут масленичные песни и хороводы, ярмарка декоративно-прикладного искусства, традиционные игры и забавы Масленица / Фото: парк "Лесная сказка" В воскресенье, 2 марта, в барнаульском парке "Лесная сказка" с 12:00 до 14:00 пройдет празднование Масленицы, сообщают на странице зоны отдыха во "ВКонтакте".