В Наримановском районе запустили многодиапазонные базовые станции МТС

МТС расширила сеть LTE в Наримановском районе Астраханской области. Благодаря запуску новых базовых станций улучшения качества связи затронули жителей города Нариманова, села Николаевка, поселка Сайгачный, а также пользователей федеральной трассы Р-22 «Каспий» и прилегающих территорий района.
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