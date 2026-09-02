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В Наримановском районе запустили многодиапазонные базовые станции МТС

В Наримановском районе запустили многодиапазонные базовые станции МТС

 МТС расширила сеть LTE в Наримановском районе Астраханской области. Благодаря запуску новых базовых станций улучшения качества связи затронули жителей города Нариманова, села Николаевка, поселка Сайгачный, а также пользователей федеральной трассы Р-22 «Каспий» и прилегающих территорий района.

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