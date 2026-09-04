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Пронедра

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Самый вредный вид кофе назвали специалисты

Самый вредный вид кофе назвали специалисты

Кофе давно перестал быть просто напитком для утреннего пробуждения. Для миллионов людей по всему миру это ежедневный ритуал, способ настроиться на работу, сделать паузу в течение дня или просто получить удовольствие от знакомого аромата.

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