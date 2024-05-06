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Армия РФ готовится к учениям с нестратегическим ядерным оружием

Армия РФ готовится к учениям с нестратегическим ядерным оружием

Манёвры пройдут в ближайшее время.фото: vk.com/mil--> Генштаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота, сообщает 6 мая Минобороны.

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