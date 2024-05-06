Армия РФ готовится к учениям с нестратегическим ядерным оружием

Манёвры пройдут в ближайшее время.фото: vk.com/mil--> Генштаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота, сообщает 6 мая Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии