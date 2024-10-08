Куда сходить: интересные мероприятия 9 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Государственный академический музыкальный театр Республики Крым (Симферополь, пр. Кирова, 170) Гала-концерт «Открытие театрального сезона», 6+ 9 октября, 18:30 Программа состоит из концертных номеров и отрывков из спектаклей.
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