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7 удивительных фактов про медицину, о которых можно узнать в диджитал-музее «Вокруг света»

7 удивительных фактов про медицину, о которых можно узнать в диджитал-музее «Вокруг света»

С 1861 года медицина и наука сильно изменились. Ученые, медики и исследователи за этот период сделали множество ключевых для человечества открытий.

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