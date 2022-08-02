Импортозамещение со знаком ДВ: бизнес и наука региона готовят ответ на западные санкции

Дискуссионный клуб "Тихоокеанская Россия" (18+), организаторами которого являются Приморское отделение Союза журналистов России и Дальневосточное отделение Российской академии наук, и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики открывают серию совместных мероприятий, направленных на развитие бизнеса в Дальневосточном регионе.