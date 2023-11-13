Байден будет обсуждать с Си Цзиньпином в Сан-Франциско ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 13 ноября, заявил, что Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, которая состоится на этой неделе, планирует заявить, что действия Ирана на Ближнем Востоке не отвечают интересам Пекина, а также обсудит конфликт на Украине, – сообщают СМИ.