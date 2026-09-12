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Царьград

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Рост цен будет такой, что курицу смогут позволить себе обеспеченные люди. Прогноз Виноградова

Рост цен будет такой, что курицу смогут позволить себе обеспеченные люди. Прогноз Виноградова

Рост цен будет такой, что курицу смогут позволить себе обеспеченные люди. Прогноз Виноградова. Эксперт обращает внимание, что всё больше людей переходят на куриное мясо в целях экономии.

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