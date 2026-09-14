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Лунёв — о кричалке про «Спартак»: я поднял руку вверх, но ничего не говорил

Лунёв — о кричалке про «Спартак»: я поднял руку вверх, но ничего не говорил

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв высказался об инциденте после матча седьмого тура РПЛ со «Спартаком». Встреча в Москве завершилась со счётом 2:1 в пользу «Динамо».

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