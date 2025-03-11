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Царьград

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Путин рекомендовал губернаторам лично встретиться с ветеранами до мая 2025 года

Путин рекомендовал губернаторам лично встретиться с ветеранами до мая 2025 года

Президент Владимир Путин поручил губернаторам регионов России встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны для обсуждения и решения их текущих проблем.

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