ХДС/ХСС и АдГ продолжают набирать популярность в Германии

Парламентская фракция ХДС/ХСС и ультраправая партия «Альтернатива для Германии» продолжают набирать популярность среди граждан Германии, 18 мая пишет немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на результаты опроса института изучения общественного мнения Insa.
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