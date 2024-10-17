Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • radiofree
    Не мытьём так катанием,англосаксы портят нашу молодежь.И у них это неплохо получается.Хорошо быть кошко...
  • Евгений Алексеенко
    Власть капиталистов погубит страну.Россия — не вахто...
  • radiofree
    При СССР они все жили в своих республиках и не лезли в крупные города,если были то единицы,торговали цветами(грузины)...Россия — не вахто...

Погорел на ставках: как генерал Попов оказался на скамье подсудимых

Погорел на ставках: как генерал Попов оказался на скамье подсудимых

Газета.Ru Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов (справа), арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде.

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