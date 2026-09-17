В России к 2035 году создадут семь мультирежимных учреждений ФСИН

Семь современных мультирежимных учреждений ФСИН, которые должны прийти на смену старым исправительным колониям, планируют построить в России до 2035 года.
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