Саудовская Аравия: во второй половине дня после ударов баллистических ракет хуситов ранее в тот же день возле склада топлива в международном аэропорту Халед (RUH/OERK) в Эр-Рияде, провинция Эр-Рияд, были замечены пламя и столб черного дыма.