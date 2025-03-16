«Когда Кузнецов в своей тарелке на льду, как же это прекрасно! Какое благословенное катание! В высшей степени талантливый игрок». Комментатор матчей «Вашингтона» о Евгении

Российский форвард СКА выступал за «Кэпиталс» с 2014 по 2024 год. – Какая память у вас осталась о Кузнецове? И удивлены ли, что он так рано вернулся в Россию? – Удивлен тем, как все для него здесь закончилось, немного застигнут этим врасплох.