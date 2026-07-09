Фон дер Ляйен подарили пистолет с патронами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам государств ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита Североатлантического альянса в Анкаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии