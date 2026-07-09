Политика как он...
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Политика как она есть

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Фон дер Ляйен подарили пистолет с патронами

Фон дер Ляйен подарили пистолет с патронами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам государств ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

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