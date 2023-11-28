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Киевский социолог: у украинцев заканчивается патриотизм

Киевский социолог: у украинцев заканчивается патриотизм

Сплоченность жителей Украины на фоне боевых действий затухает, как и патриотические настроения. Об этом в интервью Блумберг заявил руководитель Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

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