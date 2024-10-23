Вместе с исполнительным директором АНО «Россия – страна возможностей», ректором Мастерской управления «Сенеж» Андреем Бе...

‼️Глава ДНР Денис Пушилин высадил розы в «Саду регионов» Мастерской управления «Сенеж» Вместе с исполнительным директором АНО «Россия – страна возможностей», ректором Мастерской управления «Сенеж» Андреем Бетиным он посадил в саду 20 кустов роз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии