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FiNE NEWS

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«Жирные» номера стоили москвичу полугода за рулём: как обычная опечатка в букве стала суровым наказанием

В Москве водителя лишили прав на полгода из-за «жирных» номеров, которые, по его словам, просто не соответствовали установленным стандартам.

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