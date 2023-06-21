Добровольцы на Сахалине осваивают оказание первой медицинской помощи на полигоне армейского корпуса ВВО

Занятия проходят по принципу соревнования между группами, в ходе которых бойцам необходимо подползти к условно раненному товарищу, наложить жгут, и оттащить «пострадавшего» с опасного участка в укрытие.
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