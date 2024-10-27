ВС России ликвидировали до 120 боевиков ВСУ и улучшили позиции на передовой

Военнослужащие группировки российских войск «Восток» в течение суток ликвидировали до 120 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили свои позиции по переднему краю в зоне проведения специальной военной операции.
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