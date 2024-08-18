Масштабное строительство в Лабытнанги поможет переселить горожан из авариек

Власти Лабытнанги строят большие планы по переселению горожан из аварийного жилого фонда. Масштабное строительство, которое идет в городе, поможет в их реализации, заявила глава города Семи лиственниц Марина Трескова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии