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5 способов справиться с детским творчеством без слез

5 способов справиться с детским творчеством без слез

Каждый родитель знаком с ситуацией: ребенок гордо вручает очередной рисунок или поделку. Сначала это умиляет, но когда количество творений начинает исчисляться десятками, встает вопрос — как сохранить порядок, не ранив чувства юного художника.

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