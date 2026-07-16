5 способов справиться с детским творчеством без слез

Каждый родитель знаком с ситуацией: ребенок гордо вручает очередной рисунок или поделку. Сначала это умиляет, но когда количество творений начинает исчисляться десятками, встает вопрос — как сохранить порядок, не ранив чувства юного художника.
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