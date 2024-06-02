"Теперь только котёл": Неожиданный поворот в зоне СВО в начале лета. ФАБы уничтожили особый мост ВСУ

По Банковой вдарьте так, чтобы эти необандеровцы вздрогнули, наконец, от ФАБ-ов! За Белгород, за Курск, за Севастополь!

Владимир Шалимов

Да тут уже пора бить и по Варшаве, и по Праге, и по Бухаресту, и по Берлину, и по Парижу. А Лондон вообще превратить в руины, чтобы аглоссаки не смогли восстановить этот центр зла. А для Вашингтона восстановить нашу военную базу на родне Фиделя Кастро и разместить там гиперзвук. Пусть "порадуются".