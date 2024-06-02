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"Теперь только котёл": Неожиданный поворот в зоне СВО в начале лета. ФАБы уничтожили особый мост ВСУ

"Теперь только котёл": Неожиданный поворот в зоне СВО в начале лета. ФАБы уничтожили особый мост ВСУ

Фото: freepik Вчера 14K прочитали На фронте случился неожиданный поворот: бойцы уничтожили единственный мост, через который ВСУ могли выйти из Волчанска.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
По Банковой вдарьте так, чтобы эти необандеровцы вздрогнули, наконец, от ФАБ-ов! За Белгород, за Курск, за Севастополь!
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20 час.
Владимир Шалимов
Да тут уже пора бить и по Варшаве, и по Праге, и по Бухаресту, и по Берлину, и по Парижу. А Лондон вообще превратить в руины, чтобы аглоссаки не смогли восстановить этот центр зла. А для Вашингтона восстановить нашу военную базу на родне Фиделя Кастро и разместить там гиперзвук. Пусть &quot;порадуются&quot;.
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11 час.

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