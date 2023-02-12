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Свинин о распадах танцевальных дуэтов в этом сезоне: «Это все от незанятости. Раньше был напряженный график, и времени на разные «фантазии» не оставалось»

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин поделились мнением о причинах смены партнеров в российских танцах на льду в текущем сезоне.

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