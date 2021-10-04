ДрузьяЧто могло взрываться у Чингисхана? Ракеты и фугасы монголов… Исторические напёрстки Что могло взрываться у Чингисхана? Ракеты и фугасы монголов… Сегодня закроем тему одну.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновПросветление. Глава 4. Суть «Не может человек найти суть дела, что делается под солнцем, — сколько б ни трудился искать человек — не найдёт; и если даже скажет мудрец, что сумеет, — не найдёт». Соломон. Так много в мире нашем предложений, Рассуждений, осмыслений О том, как нам понять всю суть рождений В прекрасном мире множества божественных творений. Как, кем был создан этот мир и почему, В чём смысл, каков секрет вселенной И где граница мысли чистой, Готовой все оковы разорвать, В костре невежество отбросить, Душою чистой воспарить к Истоку знаний — Разуму вселенной, Где нет ни капельки сомнений, Где нету мысли, Только суть, Прохлада чистоты без искажений, Где нет иллюзий множества путей И вариантов множества решений, Где Майя — Мать вселенной, растворилась, Где нет вопросов, есть ответ На самый главный человечества секрет? Мы изучили множество писаний, Предельно ясна суть тех иль иных деяний, Для нас открыта книга жизни И вставлены ключи в замки хранилищ знаний, Нам стал понятен смысл учений, И каждое из них даётся людям в тот момент, Когда они принять готовы Тепло любви божественных Энергий, Тончайших форм и нитей управлений, Лелеющих нас, маленьких детей, Живущих в коконах телесных воплощений. Мы пищу знаний получаем от Матери любимой в тот момент, Когда готовы переваривать ответ, Еда познаний поступает из общего котла Основ, На лифте времени спускаясь, Когда всех страждущих услышан страстный голос мольб. Примеры жизни яркие всплывают в сознании людей И словно мантру повторяют о жизни мудрой тех учителей, Которые из века в век приходят, Чтоб нас направить, уберечь От тех решений, Что способны весь мир земной испепелить, Предать забвению, уничтожить, Планету дивную взорвать, На миллиарды лет отбросить творенье чудное весны, И синеву небесной дали, И моря нежную волну, Цветка бутон И всей природы дивный гон. Способны мы придумать, Что сами всем можем славно управлять, И каждый раз находим повод подобных нам уничтожать За цвет волос, другой язык, идею, воду, за еду, за нефть, За жизнь в чужом саду — За всё готовы уничтожить, Испепелить в кострах бесчестья, Назвать всё это благодейством. Способны суть урока Свыше исказить, На части веру растащить, Персты возвысить и неверных в злобе лютой утопить. Мы ищем только бога тьмы, Когда других словами иль на деле распинаем, За мнение иль за слова иные презираем, Высокопарно выступаем на площадях, клеймя других, Мы истину бесщадно попираем, От света Совершенства В пещеры смерти Дух свой погружаем. Наш мир — мир тьмы и света, И в нём любое световое отраженье тень свою имеет, Здесь двойственность повсюду, Здесь распростёрлись полюса противоположных притяжений, Здесь ткань земная соткана из жизнетронов, имеющих полярность, Нам не понять, где счастье, не познав страданье, Понять, кто друг, не встретивши врагов, Здоровье ощутить, ни разу не познав заболеванье. Материальный мир — энергий грубый плод, Игра в реальность ощущений, Единый электричества поток, Текущий и дающий жизнь для всех светильников земных Разнообразных форм и качеств, Они как лампочки перегорают, И оставляют свою плоть, И с новой силой возгорают, Когда на том же иль на новом месте Их вновь великий Мастер водружает, И этих ламп не счесть, Все разные они: Одни в фонарике лишь светом тусклым, Другие могут небо освещать Прожектора лучом могучим, И в них во всех единый ток течёт, Приводит их тела в движенье, Жизнь порождает, Для каждого отдельно срок служенья Сам Господь определяет, Давая столько сил, Насколько хватит выдержать металла прочность Вольфраму — душе, прошедшей эволюций разный путь.Юрий ИльиновВся суть есть только Ток, Он вечен, Неизменен, Постоянен, Всё остальное — только грёзы плоть, Которая, на время проявляясь, Бесследно в лоне майи растворяясь, Лучом энергий тонких на высших планах оставаясь, Обратно в плоти на планетах воплощаясь, — И так до бесконечности, Пока сей луч энергий По качествам своим Не станет равным с Током совершенства, И в Нём навечно растворяясь. Рожденья суть понять — Тягчайший труд божественных Творений, Прошедших длинный путь душевных откровений. Благ тот, чей ум затих навеки, Чьё тело светом озарилось, Кто тьму попрал и умер для неё, В телесном храме находясь, Зажёг огни семи лампад, Чей разум суть принял как откровенье, Кого не тронут боле заблужденья, Кто пред лицом Отца предстал И стал достоин просветленья.Юрий Ильинов✅ ОТКУДА И КОГДА ПРИБЫЛИ НАШИ ДАЛЁКİЕ ПРѢДКИ Лѣто 460533 ѿ Времени Дары Прибытие Да`Арийцев на Вайтмарах (небесных колесницах) на Мидгард из Звездной Системы Зимун‒ Небесной Коровы (Малая Медведица), их Солнце Тара (Полярная Звезда) ‒ ирис цвета глаз сереброглазый, цвет волос светло-русый и почти белесый, 1 группа крови, рост от 175см до 390см. К ним относятся: Сибирские Русичи (табольские татары), Северо-западные германцы, Расичи (Югорские и Лукоморские), Датчане, Голландцы, Фламандцы, Лачаллы, Латыши (Латы), Ривы (Литовцы и Литоване), Эсты Фины и т.д. Два арийских рода (Да`Арийцы и х`Арийцы), ранее, встречались с представителями Пекельного мира и имели на генетическом уровне определенные о них представления, а также практический опыт по ведению против них войны (имелась информационная генетическая прививка от зла). Славянские рода (Святорусы и Расены), до прибытия на Мидгард, не имели с силами Пекла ни каких дел и соответствующего практического опыта в борьбе с несовершенством, поэтому не имели должного представления о зле. И до сего времени многие из нашего народа находятся в галактической спячке, надеются и тупо верят в «наше» руководство, которое в основном состоит из сил Пекла. «Защищайте Роды Рассенов и Святорусов от Чужеземных ворогов, что идут в земли ваши со злым помыслом и с оружием» ‒ Бог Перун. Лѣто 273909 ѿ Времени х’Арра Прибытие х`Арийцев из Чертога Финиста Ясного Сокола (Ророга) или по-современному ‒ созвездия Орион. Этот арийский род Святы Расы выглядел так: ирис глаз зеленый по цвету их Солнца-Рады, кровь 1 гр., редко 2 гр. Рост от 180 до 360 см. Волосы русые и светло-русые. К ним относятся: Восточные Русы, Северо-восточные Прусы (Поморские Русы), Скандинавы (Суоми, Свеи, Родеи), Англы, Норманны (Мурманы), Галлы, Исландцы (БеловодскиеРусичи), Народ Святые Рысичи. Лѣто 211701 ѿ Времени Свага Прибытие Святорусов из чертога Лебедя (Большой Медведицы) и заселения провинции Свага в Даарии. Они называли они себя Сва-Га (сва‒ сияние, га‒ продвижение) ‒ это были голубоглазые Славяне. Рост 175 см до 300 см (не высокие в сравнении с арийскими Родами). Группа крови 1 и 2. Волосы от белого до светло-русого. Цвет глаз от небесного до синего. К этому роду относятся народы: Северные Русские, Белорусы, Борусы (Божественные Русы из Земли Боруссия в ФРГ), Червоны-Русы (в Польше), Поляне, Восточные Пруссы, Серебренные Русы (Сербы), Хорваты, Ирландцы, Скотты, Ассирийцы (Ассы с Ирия), Македонцы и т.д. Их прародина Земля-Рута в Чертоге Лебедя системы Солнца-Аркольны. Лѣто 185781 ѿ Времени Туле Прибытие Расенов и заселения провинции Туле (Тул‒ огонь) в Даарии. Дария была разделена четырьмя реками, и было 4 провинции: Свага, Харра, Рае (?) и Туле, где был и город Туле, город мастеров, снабжавших всех всеми необходимыми инструментами, механизмами и пр. Т.е. там, как предания гласят, изготавливались инструменты, способные, не нанося вред окружающей природе изменять мир, такие как магические кристаллы и пр. Поэтому и мистический орден в Германии был назван ‒ Туле, т.е. как бы прообраз того великолепия, благоденствия, который был в Северной Даарии. Этот славянский Род Туле прибыл из Системы Солнца Даждьбога (Златое) с Земли Ингардъ, годовой период его вращения составляет 576 суток, и называли себя внуками Даждьбожьими. Данное Солнце находится в Чертоге Раса ‒ Белого Леопарда или Пардуса. Рост их был от 175 см до 285 см. Глаза карие (огненные, отсюда и Тул‒ огонь) и светло-карие (жёлтые). Волосы темно-русые. Рассенов называют ещё Росы. К ним относятся народы: Западные Росы, Рысичи (глаза как у Рыси), Италийцы, Этруски (этнос русский), Дакийцы (Дакки или Молдаване), Самарийцы, Полезги, Сирийцы, Фракийцы, Франки, Готты, Албанцы, Аварцы и т.д.Комментировать
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