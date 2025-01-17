Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В тройку также вошли министры соцзащиты и промышленности Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2024 года.
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