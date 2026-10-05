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Октябрь делит пляжный отдых пополам: куда ехать за теплым морем в начале месяца, а куда — ближе к ноябрю

Октябрь делит пляжный отдых пополам: куда ехать за теплым морем в начале месяца, а куда — ближе к ноябрю

Если хочется продлить пляжный сезон посреди осени, надо отправляться в более теплые регионы вроде Египта, ОАЭ, Турции и пр.

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