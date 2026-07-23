Меркурис считает, что Одесса перестанет существовать как порт

Российские удары по портовой инфраструктуре Одессы вызвали тревогу на Западе. Известный политолог из Британии Александр Меркурис заявил, что при сохранении нынешней интенсивности атак город может лишиться статуса действующего морского порта – это уже начинает сказываться на работе всей портовой инфраструктуры.