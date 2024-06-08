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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» готова обменять права на Генцела на драфт-пик. Новый клуб сможет подписать его на 8 лет до 1 июля (Эллиотт Фридман)

29-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.  Ранее стало известно, что он собирается выйти на рынок, чтобы оценить все варианты продолжения карьеры.

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