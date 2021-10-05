В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину

Россия заинтересована в том, чтобы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный.
Россия заинтересована в том, чтобы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный.
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