Русская весна

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В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину

В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину

Россия заинтересована в том, чтобы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный.

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