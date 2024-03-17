Трамп призвал Украину вернуть долги США

Украина должна вернуть США все долги, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. На своем предвыборном митинге в Огайо Трамп призвал перестать давать деньги Киеву просто так и потребовать расчет, как это принято в цивилизованных рыночных отношениях.
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