Трамп призвал Украину вернуть долги США

Украина должна вернуть США все долги, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. На своем предвыборном митинге в Огайо Трамп призвал перестать давать деньги Киеву просто так и потребовать расчет, как это принято в цивилизованных рыночных отношениях.