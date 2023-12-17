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Анатолий Якунин оценил роль ОрелТаймс в защите интересов орловцев

Анатолий Якунин оценил роль ОрелТаймс в защите интересов орловцев

Анатолий Якунин поздравил ОрелТаймс с 5-летним юбилеем.  Президент Орловской областной федерации самбо, экс-начальник Главного управления МВД России по Москве поздравил коллектив ОрелТаймс и вручил сотрудникам благодарности от президентов Всероссийской и региональной федераций самбо.

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