Анатолий Якунин оценил роль ОрелТаймс в защите интересов орловцев

Анатолий Якунин поздравил ОрелТаймс с 5-летним юбилеем. Президент Орловской областной федерации самбо, экс-начальник Главного управления МВД России по Москве поздравил коллектив ОрелТаймс и вручил сотрудникам благодарности от президентов Всероссийской и региональной федераций самбо.
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