LRT: литовцев возмутила переброска военных к границе с Калининградской областью

Жителей Литвы возмутила переброска военных сил к границе с Калининградской областью. По словам литовцев, они не чувствуют угрозы, сообщил 8 октября портал LRT.
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