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Мода и Шоу-бизнес

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«Дискотека Авария» раскрыла главный лайфхак на гастролях

«Дискотека Авария» раскрыла главный лайфхак на гастролях

Музыканты культовой группы «Дискотека Авария» раскрыли свой главный секрет успешных гастролей. Ролик был опубликован в аккаунте коллектива в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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