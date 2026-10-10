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Царьград

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Дрю Годдард займётся новой частью франшизы «Матрица» до 2029 года

Дрю Годдард займётся новой частью франшизы «Матрица» до 2029 года

Дрю Годдард возглавил работу над пятой частью культовой «Матрицы». В новой франшизе, ожидаемой к 2029 году, он намерен объединить наследие оригинала с современными реалиями.

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