Дрю Годдард займётся новой частью франшизы «Матрица» до 2029 года

Дрю Годдард возглавил работу над пятой частью культовой «Матрицы». В новой франшизе, ожидаемой к 2029 году, он намерен объединить наследие оригинала с современными реалиями.
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