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Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска выпустили пять снарядов из применяемого НАТО калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, рассказало ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

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