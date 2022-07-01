Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска выпустили пять снарядов из применяемого НАТО калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, рассказало ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
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