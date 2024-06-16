Русские хакеры наведались на саммит в Швейцарии

ЮС Юдкевич Сергей Кому интересно, буданову? Да идите вы с ним на,,,,,,,,,

СБ Сергей Б прочитал- "прощло голосование... проголосовало столько-то... Вопрос: то есть серьезные вопросы решалась не на уровне органов госуд. власти -президентами, а ответственными за тюрьмы и инвалидов?