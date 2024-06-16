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Русские хакеры наведались на саммит в Швейцарии

Русские хакеры наведались на саммит в Швейцарии

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая русская Цивилизация. В Швейцарском Бюргенштоке начинается саммит.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Кому интересно, буданову? Да идите вы с ним на,,,,,,,,,
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4 час.
СБ
Сергей Б
прочитал- &quot;прощло голосование... проголосовало столько-то... Вопрос: то есть серьезные вопросы решалась не на уровне органов госуд. власти -президентами, а ответственными за тюрьмы и инвалидов?
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2 час.
Evgenija Palette
Уберите эту компрометирующую нашего ВВП фотографию. .. Не давайте повод западным сукам испражняться... ( неужели не понимаете)...
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1 час.

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