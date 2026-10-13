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Почему мы не уходим с работы вовремя и как перестать быть лошадью в колхозе

Почему мы не уходим с работы вовремя и как перестать быть лошадью в колхозе

Каждый вечер я обещаю себе, что сегодня уйду с работы ровно в шесть. Часы показывают заветное время, я мысленно прощаюсь с офисом, но что-то неуловимо идёт не так.

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