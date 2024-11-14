Выбор был, и украинцы его сделали...

Рубрика "Два в одном" - "Дискуссия" и "Вынесено из комментариев".Я в посте Про репортаж пана Сладкова из Брянской области пишу: "Если бы подавляющее большинство украинцев не хотели бы воевать, никакие зеленские с ними бы ничего не сделали.
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