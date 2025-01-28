Безумие «Локомотива» с «Динамо»: отмена гола, травма, большой штраф и драка

Все опять из-за Шалунова. «Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1). Вратарь Алексей Мельничук впервые пропустил меньше двух шайб после травмы Даниила Исаева, а Рихард Паник забил первый гол в 2025 году (и сразу победный).