Канцелярия президента Польши: Карл III не сказал о польских жертвах Освенцима

Король Великобритании в своей речи 27 января на мероприятии, посвященном 80-й годовщине освобождения Советской армией концлагеря Освенцим, не упомянул трагические судьбы польских граждан, это недопустимо.
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