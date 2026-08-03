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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барко про 6 очков «Спартака» в 2 турах: «Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче»

Полузащитник « Спартака » Эсекиэль Барко высказался после двух побед на старте сезона Альфа‑Банк РПЛ.

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